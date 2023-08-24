24 августа, 10:07

В России впервые запустят программу по поиску уязвимостей операционных систем

Как сообщили в пресс-службе "Астры", в зависимости от уровня критичности найденной уязвимости размер выплаты может составлять до 250 тыс. рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Астра", разработчик российской операционной системы Astra Linux, запустит на платформе Bi.Zone Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Астры".

"Астра" запустит на Bi.Zone Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем. Проверяться будет операционная система Astra Linux Special Edition", - сообщили в пресс-службе.

В зависимости от уровня критичности найденной уязвимости размер выплаты может составлять до 250 тыс. рублей, а размер вознаграждений за самые критичные из них будут рассматриваться в индивидуальном порядке, пояснили в пресс-службе.

В феврале Минцифры РФ запустило программу выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей в двух государственных информационных системах - на портале госуслуг и в Единой системе идентификации и аутентификации. 

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