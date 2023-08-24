Путин поручил принять решения о поддержке проектов для занятости членов семей из ЗАТО АЗРФ

Президент также дал поручение к 1 ноября определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять решения о поддержке инвестпроектов, которые обеспечивают занятость семей военнослужащих, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с воинскими формированиями.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации: принять решения по поддержке инвестиционных проектов, обеспечивающих занятость членов семей военнослужащих, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования", - сказано в перечне поручений по итогам совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов АЗРФ, который опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения - 1 декабря текущего года. Кроме того, глава государства поручил к 1 ноября 2023 года определить перечень опорных населенных пунктов АЗРФ, в том числе выполняющих функции в области обеспечения национальной безопасности, функции базы для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических и инфраструктурных проектов в Арктике.

Путин также поручил к этому же сроку обеспечить разработку мастер-планов развития этих населенных пунктов на период до 2035 года.