В Австралии работники СПГ-завода Chevron проголосовали за проведение забастовки

Речь идет о протестах на двух предприятиях в Горгоне и Уитстоне

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Работники австралийского подразделения международной нефтегазовой компании Chevron проголосовали за проведение забастовки на двух предприятиях в Горгоне и Уитстоне. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно попавшему в его распоряжение заявлению профсоюзных организаций "Морской союз Австралии" и "Австралийский профсоюз рабочих", более 99% из 433 принявших участие в голосовании рабочих поддержали приостановку производства. Меры, которые сотрудники Chevron могут предпринять в дальнейшем, варьируются от отказа наполнять СПГ-танкеры до полного прекращения работы на промышленных объектах. Организация Offshore Alliance, объединяющая эти два профсоюза, теперь имеет право объявить о начале забастовки, однако она также обязана уведомить об этом компанию Chevron за семь рабочих дней.

Австралийская трудовая комиссия 10 августа дала сотрудникам объектов Chevron в Уитстоне и Горгоне 10 дней на принятие решения о проведении забастовки. Компании Chevron и Woodside Energy Group параллельно ведут переговоры с профсоюзами с целью предотвратить остановку работы своих предприятий.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что возможные забастовки работников австралийских заводов по производству (СПГ) могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.