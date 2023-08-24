Private Banking ВТБ возглавил рейтинг лучших банков для миллионеров в РФ

Он набрал 85,09 балла из 100

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Издание Forbes опубликовало рейтинг лучших банков на рынке Private Banking в 2023 году. Первое место занял Private Banking ВТБ, набравший 85,09 балла из 100.

На втором месте списка оказался "А-клуб" - подразделение Альфа-банка - (77,09 балла). Замыкает тройку лидеров Sber Private Banking (76,89 балла).

В десятку лучших банков для российских миллионеров попали Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Sovcombank Wealth Management, МКБ Private Banking, Росбанк L’Hermitage Private Banking, ПСБ Private Banking, РСХБ Private Banking, а также Дом.РФ.

Для составления рейтинга издание опросило более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрало 15 лучших банков в России. Рейтинговый балл рассчитывался следующим образом: 60% зависит от активов, кредитных рейтингов от российских агентств, числа клиентов, ставок по депозитам; 20% - от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта; остальные 20% - от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок Private Banking в России.