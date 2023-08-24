Мишустин заявил, что ЕАЭС открыт для новых партнеров

По словам премьер-министра РФ, Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях давления со стороны коллективного Запада и уже не раз доказывал свою состоятельность

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сейчас является одним из полюсов формирующегося многополярного мира и остается открытым для сотрудничества с теми, кто этого хочет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза.

"Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира и остается открытым для новых партнеров", - сказал он.

Решение сложных вопросов

Мишустин заявил, что страны ЕАЭС способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. "В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада союз проходит проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность", - сказал глава кабмина РФ.

Он выразил убежденность, что вместе "страны "пятерки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам". "Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться - на благо наших народов", - подчеркнул он.

Построение Большого евразийского партнерства

Мишустин призвал ЕАЭС активнее включиться в построение Большого евразийского партнерства. Он отметил, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями. "Нужно это и для построения Большого евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент РФ Владимир Путин", - отметил глава кабмина РФ.

"Реализация этой стратегической инициативы позволит создать вокруг союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур, а также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Я хочу призвать всех нас активнее включиться в эту работу", - отметил Мишустин.