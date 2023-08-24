Минфин Украины назвал ситуацию с бюджетом страны на 2024 год неопределенной

По словам главы ведомства Сергея Марченко, конфликт в стране переходит в "стадию войны на выживание"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с бюджетом Украины на следующий год остается неопределенная, а конфликт в стране переходит в "стадию войны на выживание". Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Ситуация с финансированием бюджета на следующий год сейчас неопределенная, никто никому еще ничего не гарантировал", - сказал министр, уточнив, что расходы на оборону будут не ниже, чем в этом году - на уровне 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

"Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно находимся в достаточно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы", - отметил министр. Он добавил, что "военные просят в пять раз больше, но возможности в столько же раз увеличить налоги нет". "Можем позволить бюджет сектора безопасности и обороны такой, как есть, удерживаем этот сектор очень большими усилиями", - заявил министр, подчеркнув, что конфликт "переходит в стадию войны на выживание - выживет тот, кто выдержит этот марафон".

В 2022 году Украина увеличила военные расходы по сравнению с предыдущим годом на 640%, до $44 млрд. По данным Минфина, за семь месяцев 2023 года на сектор безопасности и обороны из бюджета Украины потратили около 970 млрд гривен ($26,2 млрд) - 59% от заложенной общей суммы. В июле было израсходовано 150,2 млрд гривен ($4 млрд). Суммарно на оплату труда было направлено 669,9 млрд гривен ($18 млрд), при этом на зарплаты военнослужащих выделили 518,8 млрд гривен ($14 млрд).

В июле премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что международные партнеры с начала года выделили Киеву более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета.