Главу ТД "Русские продукты торг" обвинили в незаконном получении кредита на €1 млн

Александр Есин заочно арестован и объявлен в международный розыск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении бенефициара ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Есина, обвиняемого в незаконном получении кредита у ОАО "Промсвязьбанк" на сумму около €1 млн. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Есин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

"Есин обвиняется в том, что по подложным документам осуществлял займы у Промсвязьбанка, чем нанес кредитному учреждению материальный ущерб на сумму €931 тыс. Обвиняемый арестован заочно и объявлен в международный розыск", - рассказал собеседник агентства.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело в отношении Есина приостановлено в связи с его розыском, а из-за получения политического убежища в Израиле бизнесмен был снят с розыска Интерпола. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Карабанов подтвердил ТАСС факт возбуждения уголовного дела, но отказался комментировать его фабулу "в связи с конфиденциальным соглашением с клиентом".

В 2019 году следственные органы прекратили уголовное дело в отношении Александра Есина, который являлся фигурантом дела о незаконном получении банковского кредита у ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 500 млн рублей. По этому делу был осужден условно бывший генеральный директор торгового дома Александр Ратников.

Кроме того, в рамках дела Ратникова наложенный арест на имущество Есина и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был снят. Само дело было переквалифицировано с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на незаконное получение банковского кредита (ст. 176 УК РФ).