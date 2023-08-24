Индийский экспорт продукции машиностроения в РФ вырос до $123 млн в июле

На остальных 14 главных для Индии иностранных рынках был зафиксирован спад поставок машиностроительной продукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Индия в июле увеличила более чем в два раза в годовом исчислении экспорт в Россию продукции машиностроительной промышленности, до $123,65 млн. Об этом сообщил Индийский совет по продвижению экспорта продукции машиностроения (Engineering Export Promotion Council of India, EEPC).

В июле 2022 года Индия поставила в РФ этой продукции на сумму в $55,65 млн.

"В рассматриваемый период Россия входила в число 11 из 25 ключевых рынков для Индии, где происходил рост экспорта продукции индийского машиностроения", - цитирует газета The Economic Times заявление председателя ЕЕРС Аруна Кумара Гародиа.

На остальных 14 главных для Индии иностранных рынках был зафиксирован спад поставок машиностроительной продукции. Так, экспорт в США в прошлом месяце снизился на 10,4% в годовом исчислении, до $1,44 млрд. Поставки этой индийской продукции в Китай также уменьшились на 10% и составили $197,98 млн.

Согласно данным Министерства торговли и экономического развития Индии, доля продукции машиностроения в прошлом месяце составила 24,26% в общем объеме товарного экспорта страны. Совокупный экспорт индийского машиностроения в апреле-июле текущего 2023-2024 финансового года снизился на 7,24%, до 35,57 млрд с 38,34 млрд в том же периоде прошлого фингода. Снижение произошло в основном из-за падения спроса на рынках экономически развитых стран на продукцию металлургической и алюминиевой промышленности, составляющих два основных компонента экспорта индийского машиностроения.