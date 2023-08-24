"Соллерс" планирует продать не менее 10 тыс. автомобилей до конца 2023 года

Это планы по автомобилям Atlant и Argo, сообщил директор по продажам и маркетингу Марат Шарапов

ЕЛАБУГА /Татарстан/, 24 августа. /ТАСС/. "Соллерс" рассчитывает продать не менее 10 тыс. автомобилей Atlant и Argo до конца текущего года. Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов в ходе презентации.

"Мы планы каждый месяц пересматриваем. <…> Но мы планируем не менее 10 тыс. в этом году продать", - сказал он, уточнив, что это планы по Atlant и Argo.

При этом в презентации компании отмечается, что с января по июль текущего года "Соллерс" реализовал около 3 тыс. машин. Таким образом, доля автомобилей Sollers в сегменте MCV (малотоннажные грузовые автомобили) достигла 7,5%.

В прошлом году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи обеих моделей начались в декабре 2022 года. Приобрести автомобили можно в 70 дилерских центрах в 50 городах России.