На Украине внесли в список "спонсоров войны" компании Philip Morris и Japan Tobacco

Компании продолжают вести бизнес в России и осуществляют значительные налоговые выплаты в российский бюджет, заявили в Киеве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" две табачные компании - американскую Philip Morris и японскую Japan Tobacco - за то, что они продолжают вести бизнес в России.

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира - Philip Morris International и Japan Tobacco International, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Компании продолжают вести бизнес в России и осуществляют значительные налоговые выплаты в российский бюджет".

НАПК напоминает, что в России Philip Morris представлена фабриками "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре. Доля рынка торговых марок "Филип Моррис Интернешнл" в России составила 30,1% в 2019 году. В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris в России превышает $2 млрд. "Имея уверенность в экономическом потенциале России, компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу", - сообщает НАПК. Украинское ведомство отмечает, что в 2022 году Philip Morris заявила о намерении продать свой российский бизнес, но попытки заключить такую сделку не имели успеха.

Japan Tobacco имеет в Россию долю рынка около 34,9% и является крупнейшим инвестором и ведущим налогоплательщиком в российской табачной индустрии, считают в НАПК. Хотя представители компании заявляли, что приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, Japan Tobacco продолжает производить и продавать свою продукцию в России, отмечает украинское ведомство.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компании Procter&Gamble, французская сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, ComNav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, французская сеть супермаркетов Auchan, венгерский банк OTP (ОТП), бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли AliExpress.