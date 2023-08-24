Украина упростила процедуру пересечения границы с Молдавией для грузовых поездов

В Киеве заявили, что изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между странами, а также "существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Киев упростил процедуру пересечения украинско-молдавской границы для грузовых поездов. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня Верховная рада ратифицировала внесение изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Молдавии о деятельности железнодорожного транспорта. Изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдавия) - Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдавия) без трехсуточной остановки в Рени", - сообщил министр, добавив, что это будет касаться подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Молдавии и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского порта Джурджулешты и румынского Галац - Ларга.

По словам министра, эти изменения "позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдавией, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера". "Вместе с этим мы сосредоточиваем усилия над восстановлением и развитием инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", - отметил чиновник.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей - Этулия и Рени - Джурджулешты, отметил Кубраков.

Кроме того, по его словам, в конце июля филиал "Центр транспортной логистики" "Укржелдороги" и молдавский железнодорожный оператор Calea Ferata din Moldova заключили договор, благодаря которому украинская компания сможет предоставлять услуги по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдавии по всем направлениям.

11 августа глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля заявил, что в соответствии с расчетами инвестиции в инфраструктуру Молдавии позволят удвоить транзит грузов с Украины по территории республики. Ранее в Молдавии и Румынии прошли акции протеста фермеров против бесконтрольного вывоза украинского зерна, что отражается на ценах и возможностях местных аграриев по транспортировке и складированию собственной продукции.