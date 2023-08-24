Первые капсульные вагоны могут появиться на ж/д сети в 2026 году

Как сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов, количество мест в вагоне увеличится примерно до 58

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует запустить первые капсульные вагоны по железной дороге уже в 2026 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Сейчас ведется работа. Очень много доработок с точки зрения удобства посадки пассажиров. Был полноразмерный макет в ТМХ. Наши проводники смотрели, мы тоже выезжали. Следующий этап мы планируем изготовить экспериментальный вагон, оттестировать посадку-высадку. В 2025 году мы начинаем испытания, в серию 2026 год", - сказал он.

Пястолов отметил, что в вагонах будет продольное размещение капсул по двум сторонам, две полки. Кроме того, количество мест в вагоне увеличится примерно до 58.

Ранее ТМХ и Федеральная пассажирская компания представили три концепта некупейного вагона - модульный, капсульный (или продольный) и "Елочку". Все три типа вагона были созданы как альтернатива плацкарту. Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место планируется сделать на 15 см длиннее традиционного.