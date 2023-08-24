Минсельхоз заявил, что цены на овощи "борщевого набора" продолжат снижаться в сентябре

В ведомстве отметили, что снижению отпускных цен способствует поступление на рынок нового урожая грунтовых овощей от отечественных производителей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Цены на овощи "борщевого набора" в России за последний месяц снизились и продолжат снижение в конце августа - сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Поступление на рынок нового урожая грунтовых овощей от отечественных производителей способствует снижению отпускных цен. Так, за последний месяц морковь подешевела на 1,9%, репчатый лук - на 14,7%, свекла столовая - на 6,5%, капуста - на 3,6%. Стоимость картофеля сейчас на 4,1% ниже, чем годом ранее. Текущая динамика соответствует ежегодному сезонному тренду - ожидается, что в августе - сентябре цены в этом сегменте продолжат снижаться", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в 2023 году сбор капусты, свеклы, лука и моркови превышает прошлогодние показатели. Аграрии уже собрали порядка 276,3 тыс. тонн этих овощей против 250 тыс. тонн годом ранее. Убрано порядка 10% площадей, при этом урожайность в среднем по стране составляет 310 центнеров с гектара, что на 20,2% выше уровня 2022 года.

По данным Минсельхоза, в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 101 тыс. тонн капусты (рост на 12,2%), 22,5 тыс. тонн столовой свеклы (+7,1%), 39,3 тыс. тонн моркови (+7,7%), и 113 тыс. тонн лука (+10,8%). Темпы уборки картофеля также выше прошлогодних - в организованном секторе получено более 700 тыс. тонн (+48,6%).

Для развития овощеводства Минсельхоз реализует комплекс мер господдержки. В частности, с этого года в России стартовал федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофеля и строительство современных овощехранилищ.