"Тинькофф" запустил платформу с верифицированными отзывами

Она решает проблему накрученных ботов и комментариев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Тинькофф" создал платформу с верифицированными отзывами о компаниях, которая решает проблему накрученных ботов и комментариев. Сервис доступен пользователям в своем профиле приложения "Тинькофф", а юридическим лицам - в приложении "Тинькофф бизнес", говорится в сообщении компании.

Как пояснили в компании, на платформе "Тинькофф отзывы" собраны комментарии о брендах только от тех, кто купил товар или услугу картой банка или через сервис "Долями". Так, бренд получает отзыв именно от клиента, транзакцию которого банк проверил и подтвердил. На основе отзывов рассчитывается рейтинг компаний по пятибалльной шкале.

Пользователи платформы могут делиться своим мнением прямо после покупки, а компании - получать отзывы без ботов, анализировать их в своем бизнес-аккаунте, общаться с клиентами в чате и отображать отзывы у себя на сайте.

Кроме того, компании, которые являются клиентами "Тинькофф бизнеса", могут оценить тех контрагентов, с кем сотрудничают официально и обменивались платежами, что поможет дополнительно снизить риски и проверить компанию на надежность.

На платформе можно оставить отзывы и оценки на товары и услуги у более чем 27,4 тыс. различных брендов и более 600 тыс. их торговых точек и заведений. Среди первых - "Пятерочка", "Магнит", "Яндекс такси", Wildberries, Ozon, Woosh, "Вкусвилл", "Перекресток", "Вкусно - и точка", "Лукойл", Burger King, "Додо пицца", "Самокат", "Ашан", Avito, МТС, "Яндекс. Еда", "Спортмастер", "Золотое яблоко", "Сбермаркет", "Делимобиль", "Азбука вкуса", Cofix, "Мираторг".