Для городов ДФО до конца года разработают планы социально-экономического развития

Как сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк, реализация планов оценивается в сотни миллиарда рублей

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Дальневосточные города, для которых разрабатываются мастер-планы, получат программы социально-экономического развития до конца 2023 года. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк на сессии "Дальневосточные ворота России: как преобразить облик городов" во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

"До конца сентября все города президенту представим. <...> И до конца года, я думаю, мы всех упакуем в соответствующие планы комплексного социально-экономического развития", - сказал Смоляк.

Он сообщил, что планы представляют собой набор мероприятий, в том числе по развитию отраслей, по мерам по привлечению инвесторов, закреплению жителей на местах. Часть мероприятий обеспечена финансированием за счет федеральных, региональных, межбюджетных источников, часть нет. Реализация планов, по словам спикера, оценивается в сотни миллиардов рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают мастер-планы. На их реализацию по поручению президента России Владимира Путина будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы.