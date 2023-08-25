25 августа, 05:04

Аэропорты московского авиаузла и Жуковский вернулись к штатной работе

Ограничения вводились в районе 01:01-01:30

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Все аэропорты московского авиаузла - Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также Жуковский работают штатно, сообщили журналистам в Росавиации.

"Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08:00 мск работают штатно", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что ночью с 01:01 до 01:32 вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

"На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - заключили во Внуково.

В Домодедово добавили, что в целях обеспечения дополнительных мер безопасности аэропорт временно ограничивал прилет и вылет воздушных судов с 01:01 до 01:30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. 

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