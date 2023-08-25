Госдума в октябре проведет парламентские слушания по развитию малого и среднего бизнеса

Для построения проактивной экономики России "требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий", отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Госдума в октябре проведет большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, для построения проактивной экономики, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, России "требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий".

"В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества. Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - написал парламентарий.

Кроме того, Володин указал на то, что, несмотря на введенные Западом санкции, Россия по-прежнему входит в топ-10 ведущих экономик мира. "Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров", - подчеркнул политик. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, продолжил он, США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9-е и 10-е места соответственно.

"Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит", - заключил председатель Госдумы.