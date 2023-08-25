Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

До этого показатель находился на уровне 16,75%

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

Нацбанк республики 5 июля принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.