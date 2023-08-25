Минэнерго сообщило о росте экспорта угля из России в первом полугодии почти на 3,5%

В ведомстве также рассказали о планах сохранить показатели, достигнутые в 2022 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Добыча угля в России в первом полугодии 2023 года выросла более чем на 1% год к году, экспорт вырос почти на 3,5%, сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью порталу "ИнфоТЭК" в преддверии Дня шахтера.

"За первое полугодие 2023 года добыча угля увеличилась относительно прошлого года чуть более чем на 1%, а экспортные поставки выросли почти на 3,5%. По итогам года планируем сохранить показатели, достигнутые в 2022 году", - сказал он.

По словам Мочальникова, ситуация на внутреннем рынке угля стабильна и предсказуема: цены для российских покупателей не растут, в ближайшие пару месяцев потребители начнут создавать запасы топлива перед новым отопительным сезоном. Однако маржинальность отрасли снизилась.

"Маржинальность отрасли действительно снизилась, при этом низкая маржа на западном направлении отчасти компенсируется объемами, отгружаемыми в восточном направлении. Наиболее рентабельным направлением поставок угля за границу остаются порты Дальнего Востока, из которых удобнее и выгоднее всего поставлять твердое топливо в Китай и Индию. Однако развитие погрузки здесь сдерживает нехватка железнодорожной инфраструктуры", - отметил замминистра.

Мочальников подчеркнул, что дисконты на российский уголь к мировым бенчмаркам постепенно снижаются, хотя сильно зависят от качественных характеристик поставляемой продукции и сопутствующих расходов. "Особенно это касается скидок на коксующийся уголь на всех направлениях экспорта. По энергетическому углю размер дисконтов сведен до минимума и не столь критичен для экономик угольных экспортеров", - добавил он.