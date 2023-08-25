Минсельхоз заявил об отсутствии планов расширять субсидирование перевозки рыбы

Перевозка минтая и филе минтая по льготному тарифу уже предусмотрена, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Перевозка минтая и филе минтая по льготному тарифу уже предусмотрена в России, расширять номенклатуру по рыбной продукции в настоящее время не планируется. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Газета "Коммерсантъ" сообщила ранее, что Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предлагает Минсельхозу, Росрыболовству, Минтрансу субсидировать перевозку по железной дороге с Дальнего Востока в центр страны мороженого филе трески, мяса минтая (включая фарш), сурими минтая, сельди и ее филе, кальмара, а также рыбной муки.

"Письмо АСФР поступило в Минсельхоз России и будет рассмотрено в установленном порядке. Необходимо отметить, что по льготному тарифу перевозка минтая и филе минтая уже предусмотрена. Расширения номенклатуры по рыбной продукции в настоящее время не планируется", - говорится в сообщении.

Этот вопрос уже прорабатывался в рамках отдельных поручений правительства. "По итогам проработки внесение изменений в постановление N 406 в части расширения перечня рыбной продукции не поддержано", - отметили в Минсельхозе. По данным министерства, в 2022 году по льготному тарифу только минтая было перевезено 129 тыс. тонн на сумму более 900 млн рублей. "Таким образом, расширение номенклатуры рыбной продукции потребует выделения значительного объема бюджетных ассигнований", - сказали в ведомстве.

В случае отсутствия дополнительного финансирования при расширении субсидии она будет "размазана" по широкому перечню продукции и не окажет влияния на повышение доступности продукции для потребителя, сообщил ТАСС президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Что касается нынешней ценовой ситуации на рынке рыбной продукции, то за последний год цены производителей на мороженую рыбу увеличились на 2,7%, при этом с начала 2023 года - всего на 0,4%, что значительно ниже темпов инфляции, отметили в Минсельхозе.