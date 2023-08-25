В "Автодоре" заявили о завершении ремонта автодороги между Мариуполем и Первомайском в ДНР

Согласно заявлению компании, работы окончились раньше срока

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" досрочно завершила ремонт автомобильной дороги от Мариуполя до Первомайска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Дорожники раньше срока завершили 62 км трассы от Первомайского до Мариуполя", - говорится в сообщении. Кроме этого, работники уже нанесли разметку, установили вдоль дорожного полотна около 1 тыс. дорожных знаков, 2 км барьерного ограждения и более 3 км бортового камня.

Отмечается, что отремонтированный участок дороги входит в состав 120 км трассы Амвросиевка - Мариуполь, имеющей стратегическое значение для региона и на которой также ведутся ремонтные работы. В июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт трассы Амвросиевка - Мариуполь завершится к концу августа.

До конца года в ДНР планируется отремонтировать более 300 км дорог и 6 мостов. В работах задействовано более 1,6 тыс. человек и около 850 единиц техники.