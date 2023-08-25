Решетников заявил, что динамика экономики России по итогам года "приятно порадует"

Министр экономического развития РФ отметил, что страна уверенно смотрит в 2024 год

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тенденции в российской экономике достаточно оптимистичны, а цифры по итогам 2023 года "приятно порадуют". Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Решетников.

"В целом, если говорить про российскую экономику, мы весьма и весьма неплохо, учитывая тот объем вызовов, который перед нами стоит, проходим текущий год. Я думаю, что цифры по итогам года нас приятно порадуют",- сказал он. Слова министра были переданы журналистам пресс-службой МЭР. Решетников также сообщил, что сейчас Минэкономразвития готовится опубликовать обновленный прогноз.

"Уверенно достаточно смотрим в текущий и следующий год", - подчеркнул Решетников.

Рост ВВП России, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2023 года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 г. до уровня 1,8%.

Ранее министр экономического развития оценивал прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года выше 2%.