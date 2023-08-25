Хуснуллин заявил, что подготовка к зиме в новых регионах идет по плану

Всем регионам-шефам, которые курируют новые территории, поручено создать аварийные бригады

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подготовка коммунальной инфраструктуры новых регионов к зиме идет по плану, с помощью регионов-шефов специалисты успеют восстановить ее, сообщил в пятницу ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

"Мы подробно обсудили подготовку к зиме (с руководством новых территорий - прим. ТАСС). Мы идем по плану. То есть, мы успеем восстановить все, у нас силы развернуты. Очень сильно помогают регионы-шефы", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что всем регионам-шефам, которые курируют новые территории, поручено создать аварийные бригады в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, восстановления коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, создания аварийно-технического запаса. "Считаю, что мы подготовимся и зиму пройдем нормально", - добавил Хуснуллин.