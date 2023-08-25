В Минагрополитики Украины отрицают хищение $1,7 млн при закупке продуктов для населения

В ведомстве считают, что следователи Национального антикоррупционного бюро страны ошиблись в расчетах касательно объемов закупленной продукции и не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым первым замминистра Тарасом Высоцким

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство аграрной политики Украины отрицает обвинения, выдвинутые первому замминистра Тарасу Высоцкому, в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"24 августа 2023 года Высоцкому Тарасу Николаевичу предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины [злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица вопреки интересам службы, повлекшее тяжелые последствия]", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Минагрополитики отметили, что суть обвинения сводится к тому, что Высоцкий согласовал в период с марта по апрель 2022 года для областных военных администраций счета на оплату закупки у двух субъектов хозяйствования ООО "Олимп" и ООО "Винсайдлайт" макаронных изделий из твердых сортов пшеницы импортного производства. При этом следствие считает, что стоимость макаронных изделий завышена и в результате такого завышения нанесен ущерб на сумму 62,5 млн гривен, добавили в министерстве.

В ведомстве полагают, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины ошиблись в расчетах касательно объемов закупленной продукции и не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку они заключались представителями областных военных администраций.

Накануне соответствующие обвинения были предъявлены первому замминистра аграрной политики и бывшему замминистра экономики страны. По данным следствия, фигуранты дела закупали продукты питания у турецких и польских производителей, а затем через подконтрольные фирмы-посредники перепродавали их государству вдвое-втрое дороже. Фамилии фигурантов дела не раскрывались.

О борьбе с коррупцией на Украине

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.