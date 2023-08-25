"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Сейшелы с 16 октября

Авиакомпания будет выполнять их до трех раз в неделю

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Сейшельские острова до трех раз в неделю с 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трех раз в неделю", - говорится в сообщении.

Авиакомпания будет выполнять полеты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам, отметили в пресс-службе, добавив, что продажа билетов уже открыта.

Как проинформировали в пресс-службе, "Аэрофлот" возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года.

"Это круглогодичное курортное направление пользуется спросом у российских туристов", - пояснили в пресс-службе.