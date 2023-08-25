В Тверской области предприятие "Фармконцепт" запустило полный цикл производства лекарств

Объем инвестиций в проект составил 830 млн рублей

ТВЕРЬ, 25 августа. /ТАСС/. Предприятие "Фармконцепт", расположенное в Тверской области, запустило полный цикл производства лекарственных средств. Общий объем инвестиций в проект составил 830 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На "Фармконцепт" начат полный цикл производства лекарственных средств - от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной формы. Это позволяет в отношении ряда лекарственных препаратов обеспечить полный цикл их производства, что полностью соответствует стратегии импортозамещения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках инвестпроекта на предприятии модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций, введено в эксплуатацию здание цеха № 2, где созданы микробиологическая и две контрольно-аналитические лаборатории. Объем инвестиций в проект составил 830 млн рублей.

Компания "Фармконцепт", расположенная в поселке Редкино Конаковского района, была основана в 2015 году. Предприятие ежегодно выпускает порядка 11,5 млн флаконов лекарственных средств, а также около 50 млн таблеток и капсул, в том числе противотуберкулезные, орффанные препараты и антибиотики. Компания включена в перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения.

В 2023 году компания прошла проверку Министерства промышленности и торговли РФ и получила сертификат GMP, подтверждающий соответствие производственной площадки требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.