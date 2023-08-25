Зеленский обсудил с главой МИД Турции экспорт зерна по Черному морю

Стороны также обсудили продвигаемую Киевом "формулу мира"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом черноморский зерновой коридор.

Зеленский по итогам встречи сообщил в Telegram-канале, что обсудил с Фиданом "много важных вопросов", в частности работу зернового коридора. Стороны также обсудили продвигаемую Киевом "формулу мира".

Это первый визит Фидана в должности главы МИД Турции на Украину. Ранее турецкие СМИ сообщали, что возобновление зерновой сделки станет главной темой переговоров Фидана с украинскими властями. Эту же тему он планирует обсудить в ходе предстоящего визита в Россию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что визит министра иностранных дел Турции в Россию прорабатывается, однако позиции РФ по зерновой сделке от этого не меняются.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована.