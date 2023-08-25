25 августа, 14:33

В ЛНР началась осенняя посевная кампания

Согласно заявлению правительства республики, всего во время осенней посевной планируют засеять более 230 тыс. га

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Осенний сев озимых культур под урожай будущего года начался в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Озимыми планируется засеять 230 тыс. га.

"В республике стартовала посевная. Сельскохозяйственные производители приступили к севу озимых культур под урожай 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Новопсковском районе республики аграрии уже посеяли 155 га озимого рапса.

Всего в ЛНР во время осенней посевной планируют засеять более 230 тыс. га.

В мае министр сельского хозяйства ЛНР Евгений Сорокин сообщал, что после освобождения территории региона от Вооруженных сил Украины объем посевных площадей вырос практически в четыре раза. 

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