Прибыль "Русснефти" по МСФО за I полугодие снизилась в 11 раз

Показатель составил 2,922 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, сократилась в январе - июне 2023 года в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 2,922 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период сократилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 1,85 раза - до 21,303 млрд рублей.

Операционный убыток "Русснефти" в первом полугодии составил 786 млн рублей против прибыли 37,755 млрд рублей годом ранее, убыток до налогообложения - 439 млн рублей против 26,051 млрд рублей в 2022 году.

О компании

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ РФ). "Трасту", соответственно, принадлежит 16,52%. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%, однако в декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Прочие акционеры владеют 18,46% в уставном капитале компании.