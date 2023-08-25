Четверть российско-армянских бизнес-проектов сконцентрированы в сфере IT

Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, это одно из наиболее перспективных направлений для наращивания сотрудничества

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Четверть совместных бизнес-проектов России и Армении сконцентрированы в сфере высоких технологий и IT, это одно из наиболее перспективных направлений для наращивания сотрудничества. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе делового завтрака с представителями бизнес-сообщества России и Армении. Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

"В январе - мае товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти в два раза, до 186 млрд рублей, а в прошлом году - достиг рекордных значений в 320 млрд рублей. Это значит, что взаимная заинтересованность бизнеса в сотрудничестве растет. Важно реализовать этот потенциал по максимуму, - подчеркнул Решетников, которого цитирует пресс-служба МЭР. - У армянского бизнеса есть отличная возможность закрепиться на емком российском рынке. Для России это выгодно с точки зрения переориентации торговых потоков, замещения иностранных компаний новыми игроками и развития экономики предложения".

По словам российского министра, армянскому бизнесу в России стал доступен широкий спектр инструментов поддержки российских инвесторов. В их числе соглашения о защите и поощрении капиталовложений, система поддержки технологических проектов и механизм поручительств, упрощающий доступ бизнеса к банковским кредитам.

"В Россию беспошлинно можно ввозить высокотехнологичное оборудование с комплектующими, а также сырье и материалы, аналогов которых нет в ЕАЭС. Проекты по созданию или модернизации передовых, уникальных для российской экономики производств получают кредитную поддержку на особых условиях", - пояснил министр.

По его словам, наряду с популярным направлением российско-армянского бизнес-сотрудничества в сфере высоких технологий и IT, российские предприниматели видят возможности для реализации проектов в электроэнергетике и транспортной отрасли. Кроме того, российские компании готовы заниматься жилищным строительством в Армении, увеличивать поставки стройматериалов и внедрять передовые строительные технологии.