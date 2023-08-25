Вклад стройотрасли в экономику Москвы составил около 20% от ВРП

На столицу приходится 11% объема построенных зданий и сооружений

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Строительная отрасль в Москве является драйвером экономики, ее вклад составляет порядка 20% валового регионального продукта (ВРП). Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Вклад строительной отрасли в экономику Москвы составляет одну пятую валового регионального продукта города - 4,6 трлн рублей. <...> На столицу приходится более десятой части объема построенных зданий и сооружений - 11%, а по показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда Москва значительно опережает показатели по стране", - сказал Левкин на Московском урбанистическом форуме, его слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что в строительной отрасли столицы работают более 1 млн человек. Глава департамента уточнил, что "это обусловлено высокими стандартами строительства - на их реализацию требуется в полтора раза больше людей на квадратный метр, чем в среднем по России".

Левкин отметил, что благодаря строительной отрасли растет спрос на смежные направления, такие как архитектурное проектирование, производство стройматериалов, логистика, а также услуги в финансовом и IT-секторе. "В 2021 году это принесло 5,6 трлн рублей и 240 тыс. новых рабочих мест", - заключил он.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.