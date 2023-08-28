"Ъ": в правительстве предложили обязать АЗС заряжать электроавтомобили

В Минэкономразвития пояснили изданию, что сейчас возможность установки ЭЗС прорабатывается на заправках на ключевых федеральных трассах, охватывающих наибольший поток автомобильного транспорта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на АЗС. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 5 июля главы департамента секторов экономики Минэкономразвития.

По данным издания, министерство должно определить критерии, по которым будут выбирать места для установки ЭЗC. Например, эти критерии будут включать протяженность транспортных сетей, их категорию, а также экономическую целесообразность.

В Минэкономики пояснили "Коммерсанту", что на текущий момент возможность установки ЭЗС на АЗС прорабатывается на заправках на ключевых федеральных трассах, охватывающих наибольший поток автомобильного транспорта. Как отмечает газета, точные критерии отбора АЗС под установку зарядных станций для электроавтомобилей еще не определены. Ранее предложение по установке зарядных устройств на АЗС уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало из-за отсутствия рынка электротранспорта и четких критериев, на каких заправках нужны зарядные станции.

"Газпром нефть" сообщила газете, что решение по оснащению и типу ЭЗС зависит от нескольких факторов. Среди них - месторасположение АЗС, спрос в регионе, возможность выделения парковочных мест для электромобилей, а также кафе на время ожидания зарядки. Компания рассматривает возможность развития такого сервиса - в декабре 2022 года на некоторых АЗС сети в Ленобласти установлены быстрые ЭЗС.

Ранее в этом месяце Минэкономразвития сообщило, что разработало навигатор мер поддержки развития электротранспорта. В частности, он включает в себя 10 федеральных мер, в том числе программы субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, налоговые льготы при вводе ЭЗС в эксплуатацию, бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог.