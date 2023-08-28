28 августа, 08:15

Объем наличных в кассах банков и банкоматах в августе превысил 2 трлн рублей

Как сообщил ЦБ, рост данного показателя впервые составил 9,6%, или 180,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем наличных в банкоматах и кассах российских банков в августе впервые достиг 2,07 трлн рублей, следует из статистических материалов Банка России.

Согласно данным регулятора, рост данного показателя за месяц составил 9,6%, или 180,9 млрд рублей.

Однако рекордный прирост этого показателя был отмечен в сентябре 2022 года. Тогда в сравнении с августом объем наличных вырос на 14,8%, или на 201,9 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ, с начала 2023 года объем денежных средств и остатков в кассах и банкоматах российских банков вырос на 24%, или на 404,3 млрд рублей. В первом полугодии объем наличных денег увеличился на 9,1% (на 1,5 трлн руб). 

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