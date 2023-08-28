Как сообщили в АТОР, такие путевки могут быть дешевле на 7-9%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры начали продавать туры в Турцию с безалкогольным "все включено", такие путевки могут быть дешевле на 7-9%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В этом году в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам "все включено" без алкоголя", - говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что, например, такие путевки предлагает туроператор Anex. Сейчас в ассортименте компании уже семь отелей с безалкогольным all inclusive. Среди них есть как халяльные отели, которые, в принципе, не предлагают гостям алкогольные напитки, так и "светские" гостиницы, в которых безалкогольное "все включено" доступно как опция. Такие туры, как правило, дешевле на 7-9%, подчеркнули в АТОР.

"Некоторые категории туристов хотят спокойный и безалкогольный формат, например, семьи, которые хотят, чтобы рядом с ними не было шумных компаний и вечеринок. Конечно же, такой продукт немассовый, сейчас он больше для ассортимента", - рассказали в пресс-службе туроператора.