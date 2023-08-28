Специалисты разработали мастер-план стратегии развития Кавминвод на 20 лет

Решения затронут такие сферы и отрасли муниципалитетов, как санаторно-курортная, транспортная, социальная и образовательная

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили разработку мастер-плана стратегии развития региона Кавминвод на ближайшие 20 лет. Документ должен привлечь в регион новые инвестиции, развить бизнес-проекты и улучшить качество жизни местных жителей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Завершена разработка мастер-плана стратегии развития агломерации Кавказских Минеральных Вод. Работу над документом на основе анализа территорий, входящих в агломерацию КМВ и учета мнения местных жителей, вели специалисты ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы. Этот документ предусматривает концепцию пространственного развития городов Кавминвод, включающих Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, на ближайшие 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решения, предусмотренные стратегией, затронут ключевые сферы и отрасли муниципалитетов Кавминвод, включая санаторно-курортную, транспортную, социальную и образовательную сферы.

"На Кавминводах строятся новые здравницы, приводятся в порядок объекты, ведется работа по образованию особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Уверен, что новый масштабный документ поспособствует всестороннему развитию Кавказских Минеральных Вод, привлечет новые инвестиции, поможет развитию бизнес-проектов на территории КМВ, а главное - улучшит качество жизни местных жителей. Со своей стороны, мы готовы сделать все необходимое для реализации данного мастер-плана", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, Кавказские Минеральные Воды - место с уникальной природой, российский бренд, потенциал которого необходимо развивать.

"Разработанный мастер-план - стратегический документ, который даст импульс для позитивных изменений в регионе в части различных видов туризма, санаторно-курортной индустрии, экологии, городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры. Наша совместная с регионом задача - реализация этого стратегического документа - улучшит качество жизни на территории с населением около миллиона человек, простимулирует развитие малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, которого цитирует пресс-служба.