"Казаньоргсинтез" возобновит строительство парогазовой электростанции

Завершить работы по проекту намерены в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Айрат Сафин

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. "Казаньоргсинтез"(входит в группу в "Сибур") намерен до конца 2023 года возобновить работы по строительству парогазовой электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250), которую на фоне санкций отказался достраивать Siemens. Завершить работы по проекту намерены в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

"Планируем в этом году дать рестарт проекту ПГУ-250, который закончим в 2025 году", - сказал Сафин.

Проект стартовал в октябре 2019 года, когда был заключен договор генподряда с выполнением под ключ к марту 2023-го. В июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС. После чего все работы на объекте были остановлены.

30 марта "Казаньоргсинтез" подал исковое заявление к компаниям Siemens Energy (Германия) и Enka (Турция) из-за отказа от строительства парогазовой электростанции. Компания требовала взыскать с ответчиков 9,48 млрд рублей. В качестве ответчика также выступало российское ООО "Нефтегаз и энергетика" (структура Siemens Energy). Тогда же было подано заявление о наложении обеспечительных мер на имущество и активы Siemens Energy и строительной компании Enka. В апреле Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер на имущество компаний Siemens Energy и Enka. В августе "Казаньоргсинтез" отказался от требований к Siemens, в результате суд завершил производство по делу.

"Казаньоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий "Сибура" по синтезу полиэтилена, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А.