Китай и США задействуют новые каналы связи для решения экономических вопросов

В частности, Пекин и Вашингтон сформировали специальную рабочую группу, состоящую из китайских и американских чиновников, ответственных лиц департаментов и управлений, а также представителей деловых кругов обеих стран

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Власти Китая и США будут заниматься урегулированием двусторонних торгово-экономических вопросов за счет новых совместных коммуникационных каналов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"[Глава Минкоммерции Китая] Ван Вэньтао и [министр торговли США] Джина Раймондо признали важность поддержания открытого и продуктивного диалога между КНР и Соединенными Штатами в торгово-экономической сфере. Они объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи руководителей экономических ведомств двух стран, которая состоялась в Пекине.

Как уточняется, для согласования и урегулирования соответствующих проблем Пекин и Вашингтон сформировали специальную межправительственную рабочую группу, в которую будут входить китайские и американские чиновники на уровне заместителей министров, ответственные лица департаментов и управлений, а также представители деловых кругов двух государств.

"Они будут заниматься проработкой методов для решения конкретных деловых вопросов", - прокомментировало Минкоммерции Китая.

Соответствующие консультации на уровне замминистров, как отмечается, планируется организовывать дважды в год. Что касается глав торгово-экономических ведомств КНР и США, они "будут поддерживать друг с другом регулярные контакты и проводить встречи как минимум раз в год". "Кроме того, стороны запустили механизм обмена информацией, касающейся экспортных ограничений", - говорится в заявлении. Тем самым, как отмечается, Китай и Соединенные Штаты рассчитывают более эффективно разъяснять друг другу специфику работы соответствующих механизмов и оптимизировать контакты.

"Стороны будут осуществлять взаимодействие, касающееся информации об экспортных ограничениях, в соответствии с национальными законодательствами КНР и США", - проинформировало китайское экономическое ведомство.