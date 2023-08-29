"Славнефть" получила в I полугодии прибыль в 82 млн рублей по МСФО

Выручка компании снизилась до 80,661 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти" - "Славнефть" - по итогам первого полугодия 2023 года получило прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 82 млн рублей по сравнению с убытком в 2,3 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 47%, до 80,661 млрд рублей. Операционная прибыль составила 6,2 млрд рублей по сравнению с 9,5 млрд рублей годом ранее, прибыль до налогообложения - 135 млн рублей по сравнению с убытком в 2,57 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. Нефтеперерабатывающий комплекс "Славнефти" включает два крупных предприятия - ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославская область) и ОАО "Мозырский НПЗ" в Белоруссии.