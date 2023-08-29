Выручка АФК "Система" за II квартал выросла на 19%

Она составила 245 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по итогам апреля - июня 2023 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 19% и составила 245 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка корпорации за полугодие показала рост на 13% и достигла 466 млрд рублей. Показатель OIBDA за второй квартал снизился на 22,3% и составил 75,1 млрд рублей, за полугодие показатель снизился на 7,1%, до 157,6 млрд рублей.

Капитальные затраты корпорации во втором квартале 2023 года составили 30 млрд рублей.

За отчетный квартальный период финансовые обязательства корпорации сократились на 15,6%, до 222,2 млрд рублей в связи с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций. По состоянию на 30 июня доля рублевого финансирования составляет 99% финансовых обязательств корпоративного центра корпорации.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм, фармацевтика и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году.