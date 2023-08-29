Российский рынок акций перешел к снижению основных индексов

Доллара на валютных торгах Мосбиржи рос до 95,43 рубля, евро находился на уровне 103,22 рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к снижению ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 198,33 пункта (-0,01%), долларовый индекс РТС снижался на 0,2%, до 1 035,85 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,2%, до 3 205,06 пункта, индекс РТС снижался на 0,14%, до 1 056,54 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,12%, до 95,43 рубля, евро находился на уровне 103,22 рубля (+0,03%). В то же время юань дорожал до 13,062 рубля (+0,2%).