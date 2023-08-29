Аудиторы выявили в "Укрэнерго" необоснованные траты более чем на $18 млн

Компания заключила контракты с иностранными строительными фирмами на средства, полученные от международных финансовых организаций, говорится в результатах аудита "Укрэнерго"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Топ-менеджмент национального украинского оператора системы передачи электроэнергии компании "Укрэнерго" необоснованно растратил более $18 млн. Об этом говорится в результатах аудита "Укрэнерго", проведенного Государственной аудиторской службой (ГАС) Украины.

В ходе проверок выяснилось, что на средства, полученные от международных финансовых организаций, компания заключила контракты с иностранными строительными фирмами, однако необходимые работы выполнили исключительно украинские субподрядчики.

"Установлено, что фактическая стоимость работ, выполняемых субподрядчиками для указанных предприятий-подрядчиков, с которыми компания "Укрэнерго" заключила контракты, меньше на 666,4 млн гривен (более $18 млн - прим. ТАСС), чем предусмотрено этими контрактами", - говорится в письме ГАС в кабмин. Текст письма приводит украинское издание "Апостроф".

Аудиторы указывают, что случившееся в том числе является следствием того, что форма контрактов, заключенных с международными финансовыми организациями, "не позволяет обеспечить действенный контроль за эффективным использованием кредитных средств, поскольку не предусматривает применение требований законодательства Украины в сфере строительства".

В июле аудиторы выявили незаконную продажу должностными лицами "Укрэнерго" в 2022 году электроэнергии компании ООО "Юнайтед энерджи", которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Электроэнергию продали, несмотря на то, что фирма имела статус "дефолтная". Таким образом, отмечали в ГАС, государству был нанесен ущерб на 1,4 млрд гривен (почти $38 млн).

Между тем зарубежные финансовые организации продолжают выделение средств "Укрэнерго". Так, например, 18 июля пресс-служба компании сообщила, что Всемирный банк и правительство Германии выделят "Укрэнерго" гранты на $240 млн на закупку различного оборудования для восстановления энергосистемы Украины.