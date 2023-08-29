Правительство Белоруссии запланировало рост ВВП в 2024 году на 3,8%

Как отметил премьер-министр республики Роман Головченко, это выше темпов развития мировой экономики

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Прогноз социально-экономического развития Белоруссии в 2024 году предусматривает рост ВВП на 3,8%. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

"Темп роста ВВП должен составить 103,8%. Это выше темпов развития мировой экономики", - приводит его слова агентство БелТА.

Рост ВВП Белоруссии за семь месяцев нынешнего года составил 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития республики, рост ВВП по итогам 2023 года запланирован на уровне 3,8%.