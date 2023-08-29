Росреестр уточнил данные по 1,8 тыс. внутренних границ Российской Федерации

По словам главы ведомства Олега Скуфинского, работа над повышением качества и полноты реестра недвижимости ведется с 2020 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) уточнила данные почти о 1,8 тыс. внутренних границах РФ в рамках работ по землеустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"За 2022 год в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены или изменены сведения о 1 038 границах регионов и муниципальных образований. В частности, в ЕГРН появились сведения о прохождении 62 границ между субъектами РФ и 717 - муниципальных образований. Также в реестр были внесены изменения о границах 259 муниципальных образований, исключены - о 731", - говорится в сообщении.

Такие данные содержатся в докладе Росреестра о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2022 году. Традиционно доклад публикуется во второй половине года, в 2022 году он вышел в ноябре. По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, работа над повышением качества и полноты реестра недвижимости ведется с 2020 года. "К 1 января 2023 года в ЕГРН внесены сведения о 266 границах между субъектами России, рост количества данных составил почти 20%. В полном объеме внесены границы 27 регионов, включая город федерального значения Москву", - приводит пресс-служба его слова. По данным Скуфинского, информации по муниципальным образованиям за два года стало больше на 16% - о 16 212 границах.

В прошлом году комплексные кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе незавершенных, охватили 919 тыс. объектов недвижимости, расположенных в 6 016 кадастровых кварталах. Подготовлено 5 943 карт-планов территорий. В результате было уточнено местоположение границ 317 тыс. земельных участков, 341 тыс. объектов капитального строительства, образовано 5 тыс. земельных участков общего пользования и 22 тыс. земельных участков, на которых расположены здания. Комплексные кадастровые работы позволили исправить реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 234 тыс. объектов недвижимости.

По мнению главы Росреестра, благодаря наличию в ЕГРН уточненных данных о местоположении земельного участка или другой недвижимости собственники смогут быстрее и без дополнительных ресурсов оформить свои права. "А это, например, гарантия компенсаций, в случае чрезвычайных ситуаций, а также прочих законодательно установленных случаев", - добавил он.

Ведомство также занимается государственной экспертизой землеустроительной документации. В прошлом году территориальные управления Росреестра по решению органов государственной власти, местного самоуправления и инициативе заинтересованных лиц провели 1 824 таких мероприятия. В рамках этой работы экспертная комиссия Росреестра рассмотрела землеустроительную документацию по 42 границам между российскими регионами, утвердила 32 положительных заключения.