Белоруссия планирует в 2024 году увеличить экспорт товаров и услуг на $3,8 млрд

Он должен увеличиться на 7,6%, отметил премьер-министр республики Роман Головченко

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров и услуг из Белоруссии в 2024 году должен увеличиться на 7,6%, или на $3,8 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на заседании правительства, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

"Экспорт увеличится на 7,6%. Это значит, что на внешний контур в следующем году необходимо поставить товаров, работ и услуг на $3 млрд 800 млн больше, чем по ожидаемым итогам текущего года", - сказал он.

Головченко констатировал, что потери рынков недружественных стран полностью компенсированы в прошлом и нынешнем годах. "Объем экспортной выручки в 2024 году должен составить свыше $53 млрд, что является максимальным значением за все время", - указал премьер. Он добавил, что сальдо внешней торговли прогнозируется положительным, в размере 1,2% от ВВП.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Белоруссии, рост экспорта товаров и услуг должен составить в 2023 году 5,5%, объем экспорта - $47,7 млрд.