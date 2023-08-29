В "VK Звонки" появились расшифровка звонков и автосубитры

Нейросеть может определять разных спикеров и разделять речь на предложения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сервис "VK Звонки" добавил функцию расшифровок звонков и автоматических субтитров в ходе созвонов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте".

"Платформа для видеовстреч "VK Звонки" представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания", - сообщили в пресс-службе.

Нейросеть может определять разных спикеров и разделять речь на предложения, добавили в пресс-службе.

Также стали доступны автоматические субтитры - они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи, пояснили в компании. Автоматический перевод аудио в текст работает пока только с русской речью, в дальнейшем планируется добавить другие языки.

Новые возможности доступны всем пользователям "VK Звонков".