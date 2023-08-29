В Белгородской области зафиксировали самую высокую урожайность пшеницы за восемь лет

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко сообщил, что более 1 млн тонн зерна уже прошли проверку на соответствие требованиям качества

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Аграрии Белгородской области получили самую высокую урожайность озимой пшеницы за последние восемь лет - почти 60 центнеров с гектара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам исследования текущего состояния рынка традиционного хлеба.

"Нами уже намолочено 1 млн 620 тыс. тонн озимой пшеницы с наивысшей урожайностью за последние восемь лет - 59,9 центнера с га. Оценка качества зерна у нас играет огромную роль в сельскохозяйственном производстве", - сказал он.

По словам Антоненко, более 1 млн тонн зерна уже прошли проверку на соответствие требованиям качества. "Пшеницы третьего класса выявлено у нас 23,9 тыс. тонн, пшеницы четвертого класса выявлено 230 тыс. тонн. Это составляет 21% от общего объема обследованного зерна. <…> Поскольку Белгородская область еще и лидер в России по производству свинины и мяса птицы, вся непродовольственная пшеница используется нашими животноводческими хозяйствами для производства комбикорма", - добавил глава регионального министерства.