В Москве выплатили первый купонный доход по зеленым облигациям для населения

Следующую выплату инвесторы получат 28 ноября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый купонный доход по зеленым облигациям для населения выплатили в Москве в объеме 25,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столица выплатила купонный доход инвесторам по первому выпуску зеленых облигаций городского облигационного займа Москвы для населения в объеме 25,9 млн рублей. Ставка купонного дохода по облигациям составляет 8,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг - два года, объем размещения - 2 млрд рублей. Купонный доход начисляют ежеквартально. Следующую выплату инвесторы получат 28 ноября 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, зеленые облигации Москвы для населения входят в число первоклассных ценных бумаг. На протяжении более чем 25 лет Москва выпускает облигации и всегда полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства. Вложения в облигационные выпуски Москвы являются практически безрисковыми.

"Первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения - новый этап в развитии долгового рынка столицы. Жители становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный гарантированный доход. Привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов, приходящих на смену дизельным автобусам. Экологизация общественного транспорта - важный тренд. И выпуск зеленых облигаций для населения - еще один шаг на пути к более здоровой и комфортной городской среде", - добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Размещение облигаций началось 30 мая на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. Инвесторы раскупили весь объем ценных бумаг за пять недель. Облигации не участвуют в биржевых торгах, а значит, их владельцы полностью защищены от рыночных рисков.