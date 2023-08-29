Тимати и Антон Пинский будут развивать сеть Domino’s Pizza в России

Других деталей сделки пока не приводится

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) совместно с ресторатором Антоном Пинским будут развивать сеть пиццерий Domino’s Pizza в России, следует из сообщения Юнусова в социальной сети "ВКонтакте".

"Решили заняться пиццей. С этого дня официально", - написал Юнусов. К сообщению он приложил совместную с Пинским фотографию, на которой держит брендированный терморюкзак Domino’s Pizza.

Других деталей сделки предприниматель в сообщении не приводит.

Ранее в августе главный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии DP Eurasia объявил о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Компания отметила осложнение обстановки на российском рынке и указала, что прекращает попытки продажи бизнеса в России. После этого Юнусов писал, что готов вместе с Пинским приобрести сеть пиццерий.

У Юнусова и Пинского есть опыт перезапуска в России бизнеса покинувшей страну компании. В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции на территорию РФ. Затем компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Юнусов, Пинский и компания "Синдика".