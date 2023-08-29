Заводы Toyota в Японии возобновят работу 30 августа

В автоконцерне подчеркнули, что причиной сбоя была не хакерская атака

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Все заводы компании Toyota Motor в Японии, сборка на которых была приостановлена из-за системного сбоя, возобновят работу 30 августа. Об этом объявил автоконцерн.

В Toyota Motor подчеркнули, что причиной сбоя была не хакерская атака, однако обстоятельства случившегося все еще выясняются. В концерне принесли извинения перед клиентами и поставщиками.

Всего на территории Японии у Toyota Motor расположено 14 сборочных предприятий. Все они во вторник были остановлены из-за сбоя в системе.