Чистая прибыль МКБ по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 30,4 млрд рублей

Прибыль банка за второй квартал составила 17,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) за первое полугодие 2023 года получил 30,409 млрд рублей чистой прибыли. Прибыль банка за второй квартал составила 17,4 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрывала. При этом за весь 2022 год банк получил чистую прибыль в 7,476 млрд рублей.

Активы банка за полгода выросли с 3,9 трлн рублей до почти 4,4 трлн рублей.

Чистый процентный доход банка за первое полугодие сократился на 17% и составил 52,8 млрд рублей.

Операционные доходы банка за полгода выросли на 28% до 55,6 млрд рублей, а операционные расходы сократились на 88% до 18,6 млрд рублей.

МКБ был создан в 1992 году, является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Занимает седьмое место по размеру активов среди российских кредитных организаций.